В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

17 июля Навального должны были допросить в Следственном комитете по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). Ранее политик сообщил, что ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По мнению оппозиционера, это сделано для того, чтобы он «не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование».