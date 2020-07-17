В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обыском, сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш. Обыск проводится в то же время, что и допрос Алексея Навального, отметила она.
Позже Навальный сообщил в Instagram, что по его месту жительства и в квартире по месту прописки следствие проведет обыски. Делом о клевете занимаются 15 следователей, добавил политик.
17 июля Навального должны были допросить в Следственном комитете по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). Ранее политик сообщил, что ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По мнению оппозиционера, это сделано для того, чтобы он «не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование».
14 июля политика вызвали на допрос в Следственный комитет. Против него завели дело еще в середине июня. Следствие подозревает Навального в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК). Адвокат политика Вадим Кобзев говорил, что дело возбудили из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко.