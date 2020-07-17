Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

Ведомости

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обыском, сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш. Обыск проводится в то же время, что и допрос Алексея Навального, отметила она.

Позже Навальный сообщил в Instagram, что по его месту жительства и в квартире по месту прописки следствие проведет обыски. Делом о клевете занимаются 15 следователей, добавил политик. 

17 июля Навального должны были допросить в Следственном комитете по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). Ранее политик сообщил, что ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По мнению оппозиционера, это сделано для того, чтобы он «не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование».

14 июля политика вызвали на допрос в Следственный комитет. Против него завели дело еще в середине июня. Следствие подозревает Навального в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК). Адвокат политика Вадим Кобзев говорил, что дело возбудили из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных