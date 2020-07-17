ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

В прошедшие выходные (11-12 июля) в Хабаровске прошли акции протеста, несогласованные с местными властями. Они начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 гг. Губернатор свою вину не признает. В митинге 11 июля, по официальным данным, приняли участие около 10 000 человек. По неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ назвали акцию самой массовой в истории города.