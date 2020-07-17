ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске, задержан 32-летний подозреваемый, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч.1. ст. 30 и ч. Ст.205 УК).
«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения», — сообщили в ФСБ, добавив, что задержанный планировал совершить теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей по указанию «главарей международных террористов».
В ходе предотвращения теракта сотрудники ФСБ изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, а также флаг международной террористической организации. Кроме того, в телефоне задержанного были обнаружены переписки о планировании теракта, а также видеозапись его так называемой присяги. Задержанного позже арестовали.
В прошедшие выходные (11-12 июля) в Хабаровске прошли акции протеста, несогласованные с местными властями. Они начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 гг. Губернатор свою вину не признает. В митинге 11 июля, по официальным данным, приняли участие около 10 000 человек. По неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ назвали акцию самой массовой в истории города.