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ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске, задержан 32-летний подозреваемый, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч.1. ст. 30 и ч. Ст.205 УК). 

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения», — сообщили в ФСБ, добавив, что задержанный планировал совершить теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей по указанию «главарей международных террористов».

В ходе предотвращения теракта сотрудники ФСБ изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, а также флаг международной террористической организации. Кроме того, в телефоне задержанного были обнаружены переписки о планировании теракта, а также видеозапись его так называемой присяги. Задержанного позже арестовали.

В прошедшие выходные (11-12 июля) в Хабаровске прошли акции протеста, несогласованные с местными властями. Они начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 гг. Губернатор свою вину не признает. В митинге 11 июля, по официальным данным, приняли участие около 10 000 человек. По неофициальным данным, участников было около 25 000. СМИ назвали акцию самой массовой в истории города.

Ранее по теме: Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных