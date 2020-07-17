Однокурсницу Путина порекомендовали на пост зампредседателя Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Ирину Подносову, выпустившегося с юридического факультета Ленинградского государственного университета в один год с президентом Владимиром Путиным, на пост заместителя председателя Верховного суда и председателя судебной коллегии по экономическим спорам, сообщают «Эхо Москвы», «Коммерсантъ» и «Открытые медиа». Вопрос о рассмотрении заявления Подносовой был включен в дополнительную повестку дня 17 июля, опубликованную на сайте коллегии.
Издания отмечают, что коллегия не задала ни одного вопроса Подносовой, вместо этого только пожелав ей удачи. Петербургское издание «Фонтанка» указывает, что Подносова специализируется на рассмотрении дел общей юрисдикции, а судебная коллегия по экономическим спорам отвечает за арбитражные суды.
По закону «О Верховном суде», заместителей председателя Верховного суда назначает Совет Федерации по представлению президента. Путин пока не вносил на представление кандидатуру Подносовой. Предыдущий председатель судебной коллегии по экономическим спорам Олег Свириденко покинул свой пост после того, как президентская комиссия отказала ему в повторной рекомендации.