Однокурсницу Путина порекомендовали на пост зампредседателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Ирину Подносову, выпустившегося с юридического факультета Ленинградского государственного университета в один год с президентом Владимиром Путиным, на пост заместителя председателя Верховного суда и председателя судебной коллегии по экономическим спорам, сообщают «Эхо Москвы», «Коммерсантъ» и «Открытые медиа». Вопрос о рассмотрении заявления Подносовой был включен в дополнительную повестку дня 17 июля, опубликованную на сайте коллегии.