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Германия выступила против России в G8 до решения вопросов с Крымом и Донбассом

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Германия выступила против возвращения к формату «большой восьмерки» (G8) c участием России до урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и решения вопроса по Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью Rheinische Post.

По его словам, причиной исключения России из G8 стали «аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины», поэтому до решения этих вопросом у России нет «никаких шансов» на присоединение к семерке. Министр иностранных дел Германии отметил в интервью, что России надо «много сделать, чтобы снова открылись двери». Он добавил, что работа по реализации минских соглашений идет в нормандском формате, но «Крым тоже входит в состав Украины». «Мы не можем принять тот факт, что в XXI веке границы в Европе изменяются просто так»,— сказал Маас.

30 мая президент США Дональд Трамп объявил о переносе следующего саммита «семерки» с конца июня на конец сентября из-за пандемии коронавируса. По словам Трампа, предстоящий саммит должен быть посвящен общей стратегии противодействия Китаю, передает The Guardian. Кроме того, Трамп заявил, что «формат G7 устарел и не отражает реального положения дел в мире», поэтому список входящих в клуб стран следовало бы расширить, в частности включить в него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. В связи с этим президент предложил пригласить Россию обратно в G7, а на следующий день во время телефонного разговора сообщил о своем намерении президенту России Владимиру Путину. Ранее Трамп уже выступал с подобной инициативой, например на саммите «семерки» в 2018 г.

Россию не хотят видеть в «семерке»

Хотя Дональд Трамп и пригласил Владимира Путина

G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма. Западные страны вернулись к формату G7 в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России. Последующие саммиты проходили без России и обязательным присутствием в повестке вопроса о сохранении санкций в отношении Москвы. Предложение вернуть Россию в G8 в начале июля выказал президент США Дональд Трамп.Против идеи Трампа о возобновлении встреч на высшем уровне в формате G8 выказались президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных