Германия выступила против России в G8 до решения вопросов с Крымом и Донбассом

G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма. Западные страны вернулись к формату G7 в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России. Последующие саммиты проходили без России и обязательным присутствием в повестке вопроса о сохранении санкций в отношении Москвы. Предложение вернуть Россию в G8 в начале июля выказал президент США Дональд Трамп.Против идеи Трампа о возобновлении встреч на высшем уровне в формате G8 выказались президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо.