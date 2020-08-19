Песков ответил на вопрос о признании Кремлем выборов в Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.