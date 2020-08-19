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Песков ответил на вопрос о признании Кремлем выборов в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин поздравил с победой на президентских выборах в Белоруссии Александра Лукашенко, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о признании Кремлем итогов выборов.

«Вы знаете, что президент Путин поздравил президента Лукашенко», — сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь назвал недопустимым вмешательство в дела страны. Белорусы должны сами разобраться с проблемами в своей стране в рамках правового поля, отметил он.

Он подчеркнул, что несмотря на заявления некоторых парламентариев относительно выборов в Белоруссии, «в Российской Федерации внешняя политика и основы внутренней политики формируются главой государства».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о возможных перевыборах в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных