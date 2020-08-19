Песков ответил на вопрос о признании Кремлем выборов в Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил с победой на президентских выборах в Белоруссии Александра Лукашенко, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о признании Кремлем итогов выборов.
«Вы знаете, что президент Путин поздравил президента Лукашенко», — сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь назвал недопустимым вмешательство в дела страны. Белорусы должны сами разобраться с проблемами в своей стране в рамках правового поля, отметил он.
Он подчеркнул, что несмотря на заявления некоторых парламентариев относительно выборов в Белоруссии, «в Российской Федерации внешняя политика и основы внутренней политики формируются главой государства».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.