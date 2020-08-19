Песков ответил на вопрос о возможных перевыборах в Белоруссии
Белорусы должны сами решать проблемы, возникшие после президентских выборов в стране, в рамках правового поля и в диалоге, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, международные наблюдатели присутствовали на выборах. Вы знаете, что многие организации, такие как ПАСЕ, БДИПЧ, ОБСЕ, отказались от миссий наблюдения за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, отфиксировали состоявшиеся выборы»,- сообщил пресс-секретарь. Песков подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы «ситуация оставалась в рамках правового поля». «Белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога», — сказал Песков, отвечая на вопрос о необходимости новых выборов с участием международных наблюдателей.
О неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии ранее заявлял и президент России Владимир Путин. Такую позицию он озвучил в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%. Лукашенко занимает пост президента с июня 1994 г.