Песков ответил на вопрос о возможных перевыборах в Белоруссии

«Во-первых, международные наблюдатели присутствовали на выборах. Вы знаете, что многие организации, такие как ПАСЕ, БДИПЧ, ОБСЕ, отказались от миссий наблюдения за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, отфиксировали состоявшиеся выборы»,- сообщил пресс-секретарь. Песков подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы «ситуация оставалась в рамках правового поля». «Белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога», — сказал Песков, отвечая на вопрос о необходимости новых выборов с участием международных наблюдателей.