Кремль не видит необходимости в оказании военной помощи Белоруссии

«Конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне. Никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым», – заявил он.