Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль не видит необходимости в оказании военной помощи Белоруссии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет потребности в оказании военной помощи Белоруссии.

«Конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне. Никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым», – заявил он.

Москва относится к тому, что сейчас происходит в Белоруссии, как «к внутреннему делу этой страны», подчеркнул Песков. Также он высказался о необходимости создания условий «для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог».

Ранее о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии заявил президент России Владимир Путин. Такую позицию он озвучил в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.

Ранее по теме: Лукашенко рассказал о целях внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных