Кремль не видит необходимости в оказании военной помощи Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет потребности в оказании военной помощи Белоруссии.
«Конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне. Никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым», – заявил он.
Москва относится к тому, что сейчас происходит в Белоруссии, как «к внутреннему делу этой страны», подчеркнул Песков. Также он высказался о необходимости создания условий «для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог».
Ранее о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии заявил президент России Владимир Путин. Такую позицию он озвучил в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.