СМИ сообщили о возможной отставке премьера Великобритании из-за COVID-19

Джонсон объявил о том, что болен коронавирусом, 27 марта, при этом премьер продолжил исполнять свои обязанности дистанционно. Его госпитализировали только вечером 5 апреля, на следующий день состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение реанимации. Спустя три дня Джонсона положили в обычную палату. 12 апреля его выписали. Джонсон вступил в должность премьера Великобритании 24 июля 2019 г.