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СМИ сообщили о возможной отставке премьера Великобритании из-за COVID-19

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост через полгода из-за проблем со здоровьем, вызванных коронавирусом. Об этом сообщают Bloomberg, британская газета The Times и Business Insider. 

Первой о возможной отставке Джонсона написала газета The Times в своей колонке со ссылкой на слова тестя премьера ‒ Доминика Каммингса. Затем агентство Bloomberg сообщило, что пресс-офис Джонсона отказался комментировать информацию о возможном уходе Джонсона. 

«Ошибки в правительственном ответе на пандемию коронавируса привели к тому, что некоторые члены консервативной партии предположили, что он уйдет в отставку до следующих выборов, которые должны состояться в 2024 г. Это идея, которую ранее опровергли в офисе Джонсона», ‒ отмечает издание. Министр финансов Риши Сунак «уже встал в очередь на Даунинг-стрит, 10», пишет издание. 

Также издание Business Insider со ссылкой на источник на Даунинг-стрит сообщает, что в пресс-офисе премьера называют эти заявления «полной чушью».

Джонсон объявил о том, что болен коронавирусом, 27 марта, при этом премьер продолжил исполнять свои обязанности дистанционно. Его госпитализировали только вечером 5 апреля, на следующий день состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение реанимации. Спустя три дня Джонсона положили в обычную палату. 12 апреля его выписали. Джонсон вступил в должность премьера Великобритании 24 июля 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных