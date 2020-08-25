СМИ сообщили о возможной отставке премьера Великобритании из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост через полгода из-за проблем со здоровьем, вызванных коронавирусом. Об этом сообщают Bloomberg, британская газета The Times и Business Insider.
«Ошибки в правительственном ответе на пандемию коронавируса привели к тому, что некоторые члены консервативной партии предположили, что он уйдет в отставку до следующих выборов, которые должны состояться в 2024 г. Это идея, которую ранее опровергли в офисе Джонсона», ‒ отмечает издание. Министр финансов Риши Сунак «уже встал в очередь на Даунинг-стрит, 10», пишет издание.
Также издание Business Insider со ссылкой на источник на Даунинг-стрит сообщает, что в пресс-офисе премьера называют эти заявления «полной чушью».
Джонсон объявил о том, что болен коронавирусом, 27 марта, при этом премьер продолжил исполнять свои обязанности дистанционно. Его госпитализировали только вечером 5 апреля, на следующий день состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение реанимации. Спустя три дня Джонсона положили в обычную палату. 12 апреля его выписали. Джонсон вступил в должность премьера Великобритании 24 июля 2019 г.