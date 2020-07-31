Великобритания приостановила снятие ограничений по коронавирусу

В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса на 31 июля, общее количество заболевших составляет более 300 000 человек, около 46 000 умерли. Великобритания ‒ одна из трех стран, куда с 1 августа будут разрешены авиарейсы из России. Прибывшим в страну россиянам предстоит провести 14 дней на карантине.