Захарова обвинила Литву в «раскачивании» ситуации в Белоруссии

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил набравший 80,08% голосов Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%. Позже лидеры стран Евросоюза выразили солидарность с протестующими, а МИД Литвы внес Лукашенко и еще более 30 белорусских чиновников в список лиц, которым запрещен въезд в страну.