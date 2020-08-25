Захарова обвинила Литву в «раскачивании» ситуации в Белоруссии
Заявление министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о нелегитимности выборов в Белоруссии, введение санкций в отношении ее президента Александра Лукашенко и предоставление убежища Светлане Тихановской — это вмешательство во внутренние дела Белоруссии, направленное на «раскачивание» ситуации в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию», — говорится в сообщении.
Захарова отметила, что вместо того, чтобы предоставить белорусам возможность самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации, глава МИД Литвы навязывает гражданам Белоруссии «правильное» с его точки зрения решение. Его высказывания о ситуации в этой стране вызывают «откровенное недоумение».
Неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, подчеркнула официальный представитель МИД.
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил набравший 80,08% голосов Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%. Позже лидеры стран Евросоюза выразили солидарность с протестующими, а МИД Литвы внес Лукашенко и еще более 30 белорусских чиновников в список лиц, которым запрещен въезд в страну.