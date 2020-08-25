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Захарова обвинила Литву в «раскачивании» ситуации в Белоруссии

Ведомости

Заявление министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о нелегитимности выборов в Белоруссии, введение санкций в отношении ее президента Александра Лукашенко и предоставление убежища Светлане Тихановской — это вмешательство во внутренние дела Белоруссии, направленное на «раскачивание» ситуации в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что вместо того, чтобы предоставить белорусам возможность самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации, глава МИД Литвы навязывает гражданам Белоруссии «правильное» с его точки зрения решение. Его высказывания о ситуации в этой стране вызывают «откровенное недоумение». 

Неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, подчеркнула официальный представитель МИД.

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил набравший 80,08% голосов Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%. Позже лидеры стран Евросоюза выразили солидарность с протестующими, а МИД Литвы внес Лукашенко и еще более 30 белорусских чиновников в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных