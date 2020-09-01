В Минске на акциях протеста студентов начались задержания

Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции. После того, как колонны учащихся нескольких вузов прошли по центру Минска, студентов начали задерживать на площади Независимости и площади Победы. Там задержали не менее 12 человек.