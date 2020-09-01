В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
ОМОН и милиция начали задержания студентов во время протестных акций в Минске, передает «Наша Нива».
Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции. После того, как колонны учащихся нескольких вузов прошли по центру Минска, студентов начали задерживать на площади Независимости и площади Победы. Там задержали не менее 12 человек.
Портал Tut.by сообщает, что протестующие также собираются у зданий минских вузов, в том числе у МГЛУ, куда на церемонию Дня знаний приехал глава МИД страны Владимир Макей. Здание учебного заведения оцепили силовики. Задержания начались и у главного корпуса Белорусского государственного университета (БГУ). Студенты также собираются у проходной Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Точное количество задержанных пока неизвестно.
МВД республики пока не опубликовало официальной информации о количестве задержанных 1 сентября студентов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил студентам, участвующим в протестных акциях, аннулированием отсрочки от призыва в армию. Глава государства также поручил руководству вузов проконтролировать поведение учащихся.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.