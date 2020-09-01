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В Минске на акциях протеста студентов начались задержания

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ОМОН и милиция начали задержания студентов во время протестных акций в Минске, передает «Наша Нива».

Как отмечает издание, первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции. После того, как колонны учащихся нескольких вузов прошли по центру Минска, студентов начали задерживать на площади Независимости и площади Победы. Там задержали не менее 12 человек.

Портал Tut.by сообщает, что протестующие также собираются у зданий минских вузов, в том числе у МГЛУ, куда на церемонию Дня знаний приехал глава МИД страны Владимир Макей. Здание учебного заведения оцепили силовики. Задержания начались и у главного корпуса Белорусского государственного университета (БГУ). Студенты также собираются у проходной Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Точное количество задержанных пока неизвестно.

МВД республики пока не опубликовало официальной информации о количестве задержанных 1 сентября студентов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил студентам, участвующим в протестных акциях, аннулированием отсрочки от призыва в армию. Глава государства также поручил руководству вузов проконтролировать поведение учащихся.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Лавров считает оптимальным решением для Белоруссии конституционную реформу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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