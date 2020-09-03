Германия не предоставила России результаты анализов Навального

Инцидент с Алексеем Навальным произошел утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, в результате он потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, после чего основателя ФБК доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем он впал в кому. Врачи сообщили, что боролись за жизнь политика 44 часа. 22 августа Навального доставили в «Шарите». По последним данным от немецких докторов, его состояние тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет.