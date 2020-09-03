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Германия не предоставила России результаты анализов Навального

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Генпрокуратура России пока не получила ответа на запрос в Берлин о правовой помощи по делу основателя ФБК Алексея Навального, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Навальный с 22 августа находится в немецкой клинике «Шарите», его состояние тяжелое, но стабильное.

«Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало», — сказал Песков. Он также отметил, что сейчас следственные органы России проводят проверочные действия в отношении Навального, поэтому информация от германской стороны о точных причинах состояния основателя ФБК была бы очень полезна. 

Песков выразил сомнение в том, что кому-либо могло быть выгодно отравление Навального. Пресс-секретарь заявил, что нет никакого повода обвинять в случившемся Россию. 

О том, что Генпрокуратура РФ попросила Минюст Германии предоставить информацию о результатах обследования Навального, стало известно 1 сентября. Российское ведомство интересуется, какими препаратами лечат политика, есть ли у него хронические заболевания и каковы были результаты биохимических исследований крови и мочи в момент его поступления в «Шарите».

Вчера, 2 сентября, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что лаборатория бундесвера провела исследование анализов Навального и результаты «безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок». Ранее российские врачи не обнаружили в анализах Навального следы отравляющих веществ.

Инцидент с Алексеем Навальным произошел утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, в результате он потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, после чего основателя ФБК доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем он впал в кому. Врачи сообщили, что боролись за жизнь политика 44 часа. 22 августа Навального доставили в «Шарите». По последним данным от немецких докторов, его состояние тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о перехвате переговоров Германии и Польши о деле Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных