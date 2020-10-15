Британия ввела санкции против России из-за дела Навального
Великобритания ввела санкции в отношении шести физических лиц и одного юридического из России по ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным, сообщает МИД страны.
Санкции предполагают замораживание активов и запрет на поездки в Британию. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
«Великобритания и ее партнеры согласились с тем, что отравлению Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия России и ее ответственности. Россия должна провести полное и прозрачное расследование по факту отравления одного из своих граждан на своей территории запрещенным химическим оружием», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
Ранее аналогичные меры в отношении шести россиян и НИИ органической химии и технологии были введены Евросоюзом.
20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. До 7 сентября он находился в коме. Обследовавшие его немецкие медики утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Так же говорят специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. В России факт отравления Навального не подтвердили.
Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования оппозиционера. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, выразил уверенность, что его отравили «Новичком».