Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) является серьезной ошибкой и усиливает риск неконтролируемой эскалации, заявил президент России Владимир Путин.
«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации», — сказал Путин в заявлении, которого опубликовано на сайте Кремля. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО, по его словам, очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.
В сложившихся условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению стабильности и снижению рисков из-за недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений, отметил президент. Москва подтверждает приверженность ранее объявленному мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные вооружения американского производства, и вновь призывает страны НАТО присоединиться к нему.
Для поиска компромиссных решений Россия готова к шагам по минимизации последствий развала Договора о РСМД и предлагает всем заинтересованным странам рассмотреть конкретные варианты верификационных мер.
«В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области», — сказал Путин. Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729), подчеркнул глава государства.
«Несмотря на полное соответствие ракеты 9М729 требованиям действовавшего Договора о РСМД, Москва готова в качестве жеста доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории России этих ракет, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО», — сказал Путин.
«Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов «в мире без Договора о РСМД» применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении», — резюмировал Путин.
В феврале 2019 г. Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отверг эти обвинения и последовавшие за ними требования. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.