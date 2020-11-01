Зеленский назвал заговором старых элит последнее решение Конституционного суда Украины
Решение Конституционного суда Украины (КСУ) об отмене некоторых положений антикоррупционного закона является заговором против президента и страны, заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.
«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе», — считает он.
По словам Зеленского, члены КСУ, назначенные его предшественниками, заинтересованы в «сохранении коррупционного образа жизни» и выступают против «полноценной свободы» в стране.
27 октября Конституционный суд Украины отменил статью о наказании за недостоверное декларирование доходов и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на наличие нарушений и инициировать привлечение чиновников к ответственности. Также НАПК пришлось закрыть доступ к реестру деклараций. Отмена статьи произошла по обращению 47 депутатов. Затем НАПК заявило о конфликте интересов у двух судей Конституционного суда.
29 октября СНБО пришел к выводу, что последние решения Конституционного суда несут угрозу национальной безопасности Украины. После кабинет министров обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку. Позже президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава Конституционного суда.