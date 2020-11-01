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Зеленский назвал заговором старых элит последнее решение Конституционного суда Украины

Ведомости

Решение Конституционного суда Украины (КСУ) об отмене некоторых положений антикоррупционного закона является заговором против президента и страны, заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе», — считает он.

По словам Зеленского, члены КСУ, назначенные его предшественниками, заинтересованы в «сохранении коррупционного образа жизни» и выступают против «полноценной свободы» в стране.

27 октября Конституционный суд Украины отменил статью о наказании за недостоверное декларирование доходов и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на наличие нарушений и инициировать привлечение чиновников к ответственности. Также НАПК пришлось закрыть доступ к реестру деклараций. Отмена статьи произошла по обращению 47 депутатов. Затем НАПК заявило о конфликте интересов у двух судей Конституционного суда.

29 октября СНБО пришел к выводу, что последние решения Конституционного суда несут угрозу национальной безопасности Украины. После кабинет министров обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку. Позже президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава Конституционного суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных