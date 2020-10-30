В отношении главы КС Украины начали расследование о госизмене
В отношении председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого начали досудебное расследование о возможной госизмене и незаконном отчуждении земли в Крыму, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны. Ранее сегодня Тупицкий назвал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске действующего состава суда попыткой госпереворота.
«Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенном группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины», — цитирует пресс-служба ГБР и.о. главы ведомства Алексея Сухачева. По предварительным данным, Тупицкий в 2018 г. заключил сделку о приобретении земли в Крыму, таким образом, совершив отчуждение украинского земельного участка и признав над ним российскую юрисдикцию.
«[Тупицкий] мог совершить деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 [незаконное отчуждение земли] и ч. 1 ст. 111 УК Украины [государственная измена]», — говорится в сообщении ГБР. В случае признания виновным главе КСУ грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сегодня Тупицкий заявил, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске действующего состава Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота. По мнению председателя КСУ, цель роспуска суда - «создать послушный кнопочный суд». Затем Тупицкий заявил, что судьи хотят встретиться с президентом Зеленским, чтобы «устранить этот искусственный конфликт».
27 октября Конституционный суд Украины отменил статью о наказании за недостоверное декларирование доходов и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на наличие нарушений и инициировать привлечение чиновников к ответственности. Также НАПК пришлось закрыть доступ к реестру деклараций. Отмена статьи произошла по обращению 47 депутатов. Затем НАПК заявило о конфликте интересов у двух судей Конституционного суда.
29 октября СНБО пришло к выводу, что последние решения Конституционного суда несут угрозу национальной безопасности Украины. После кабинет министров обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку. Позже президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава Конституционного суда.