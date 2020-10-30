В отношении главы КС Украины начали расследование о госизмене

27 октября Конституционный суд Украины отменил статью о наказании за недостоверное декларирование доходов и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на наличие нарушений и инициировать привлечение чиновников к ответственности. Также НАПК пришлось закрыть доступ к реестру деклараций. Отмена статьи произошла по обращению 47 депутатов. Затем НАПК заявило о конфликте интересов у двух судей Конституционного суда.