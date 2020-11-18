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Песков объяснил обращение Путина к Совфеду по отправке войск в Карабах

Ведомости

Президент России Владимир Путин обратился к Совету Федерации с просьбой о разрешении на отправку войск в Нагорный Карабах в связи с масштабностью и ответственностью миссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

11 ноября представитель Кремля заявлял, что для ввода российских миротворцев в Карабах не потребовалось разрешения Совфеда. По его словам, сейчас продолжает действовать постановление палаты от 2015 г. об отправке военнослужащих за границу, принятое в канун отправки контингента российских войск в Сирию для помощи правительству страны в борьбе с террористами.

«Да, действительно, было постановление 2015 г., которое и являлось, и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений. Но учитывая, что, вы видите, впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение», — сказал Песков журналистам.

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Отвечая на вопрос, будет ли в связи с получением нового разрешения Совфеда переиздан указ Путина, согласно которому миротворцы были введены в Нагорный Карабах, Песков ответил: «Это будет зависеть от мнения наших правовиков, я не знаю, какое они примут мнение. Но де-факто это ничего не изменит. Ну, и де-юре, еще раз повторяю, потому что от 2015 г. документ [разрешение Совфеда] действует».

Утром 18 ноября глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что президенту следует запросить разрешения верхней палаты парламента на пятилетнее пребывание российских миротворцев в Карабахе, так как они размещаются там «на долгий срок». В то же время он пояснил, что для самой переброски войск в Армению, откуда они в качестве миротворцев двинулись в Карабах, разрешение не требовалось, так как «требовалось остановить войну» и «там сбили наш вертолет, два человека погибли».

Позднее 18 ноября Совфед единогласно принял постановление, в рамках которого президент России получает право на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных