Песков объяснил обращение Путина к Совфеду по отправке войск в Карабах

Утром 18 ноября глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что президенту следует запросить разрешения верхней палаты парламента на пятилетнее пребывание российских миротворцев в Карабахе, так как они размещаются там «на долгий срок». В то же время он пояснил, что для самой переброски войск в Армению, откуда они в качестве миротворцев двинулись в Карабах, разрешение не требовалось, так как «требовалось остановить войну» и «там сбили наш вертолет, два человека погибли».