Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Госдума приняла закон о ликвидации региональных Конституционных судов

Ведомости

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о ликвидации региональных Конституционных судов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Конституционные суды субъектов должны быть ликвидированы не позднее 1 января 2023 года. Вместо них каждый регион сможет создать при своем парламенте конституционный или уставной совет, говорится в сообщении.

Уходящим в отставку судьям региональных Конституционных судов «обеспечивается сохранение гарантий, включая материальное и социальное обеспечение, предусмотренных для таких судей в отставке».

Поправки о ликвидации региональных Конституционных судов были внесены в Госдуму в середине ноября ко второму чтению законопроекта о прекращении полномочий судей. Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников позже пояснил «Ведомостям», что часть полномочий региональных Конституционных судов после изменений в Основном законе перешла к федеральному Конституционному суду. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков пояснял, что региональные конституционные суды де-факто «ничего не решают», однако на функционирвоание их аппарата выделяются деньги.

В начале сентября руководитель Ингушетии, советник главы Ингушетии Исса Костоев заявил о намерении властей ликвидировать Конституционный суд (КС) республики как «малоэффективный». Этот орган был активным участником конфликта, связанного с установлением границ между этой республикой и Чечней. Поводом для упразднения КС новый глава республик Костоев назвал изменение в этом году ст. 118 Конституции России. В Основном законе теперь есть перечень судов, составляющих судебную систему: Конституционный суд России, Верховный суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи регионов.

В России действуют 14 конституционных и уставных судов в регионах, 11 из которых расположены в национальных республиках, еще три – в Санкт-Петербурге, Калининградской и Свердловской областях, следует из правовой базы «Гарант».

Ранее по теме: Законопроект о ликвидации региональных конституционных судов проходит Госдуму

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных