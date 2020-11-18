Госдума приняла закон о ликвидации региональных Конституционных судов

Поправки о ликвидации региональных Конституционных судов были внесены в Госдуму в середине ноября ко второму чтению законопроекта о прекращении полномочий судей. Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников позже пояснил «Ведомостям», что часть полномочий региональных Конституционных судов после изменений в Основном законе перешла к федеральному Конституционному суду. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков пояснял, что региональные конституционные суды де-факто «ничего не решают», однако на функционирвоание их аппарата выделяются деньги.