Госдума приняла закон о ликвидации региональных Конституционных судов
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о ликвидации региональных Конституционных судов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Конституционные суды субъектов должны быть ликвидированы не позднее 1 января 2023 года. Вместо них каждый регион сможет создать при своем парламенте конституционный или уставной совет, говорится в сообщении.
Уходящим в отставку судьям региональных Конституционных судов «обеспечивается сохранение гарантий, включая материальное и социальное обеспечение, предусмотренных для таких судей в отставке».
Поправки о ликвидации региональных Конституционных судов были внесены в Госдуму в середине ноября ко второму чтению законопроекта о прекращении полномочий судей. Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников позже пояснил «Ведомостям», что часть полномочий региональных Конституционных судов после изменений в Основном законе перешла к федеральному Конституционному суду. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков пояснял, что региональные конституционные суды де-факто «ничего не решают», однако на функционирвоание их аппарата выделяются деньги.
В начале сентября руководитель Ингушетии, советник главы Ингушетии Исса Костоев заявил о намерении властей ликвидировать Конституционный суд (КС) республики как «малоэффективный». Этот орган был активным участником конфликта, связанного с установлением границ между этой республикой и Чечней. Поводом для упразднения КС новый глава республик Костоев назвал изменение в этом году ст. 118 Конституции России. В Основном законе теперь есть перечень судов, составляющих судебную систему: Конституционный суд России, Верховный суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи регионов.
В России действуют 14 конституционных и уставных судов в регионах, 11 из которых расположены в национальных республиках, еще три – в Санкт-Петербурге, Калининградской и Свердловской областях, следует из правовой базы «Гарант».