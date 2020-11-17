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Госдума предложила упразднить региональные Конституционные суды к 2023 году

Ведомости

В России могут быть упразднены все конституционные и уставные суды, вместо них каждый регион сможет создать при своем парламенте конституционный или уставной совет, следует из поправок к законопроекту о прекращениях полномочий судей, опубликованных в электронной базе Госдумы. 

В нынешнем виде все эти суды должны прекратить свое существование к 1 января 2023 г. Поправки, которые вносят эти изменения, были внесены ко второму чтению пакета законопроектов, внесенному президентом в развитие новой версии Конституции. Авторами поправок стали глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Второе чтение пакета законопроектов намечено на 17 ноября.

В начале сентября руководитель Ингушетии, советник главы Ингушетии Исса Костоев заявил о намерении властей ликвидировать Конституционный суд (КС) республики как «малоэффективный». Поводом для упразднения КС стало изменение в этом году ст. 118 Конституции России. В Основном законе теперь есть перечень судов, составляющих судебную систему: Конституционный суд России, Верховный суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи регионов.

В Конституции и до внесения поправок, и после их внесения ничего не говорится про конституционные или уставные суды республик и регионов, говорил тогда «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников: «Они находятся в ведении субъектов Федерации, которым и принимать решения, будут работать эти суды или нет». Сейчас о таких судах говорится в законе о судебной системе России в ст. 27. По словам Крашенинникова, поправки в закон о судебной системе тоже готовятся, но они связаны с положениями, касающимися освобождения судей от должности.

Ранее по теме: Поправки в Конституцию меняют судебную систему на местах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных