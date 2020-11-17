Госдума предложила упразднить региональные Конституционные суды к 2023 году

В Конституции и до внесения поправок, и после их внесения ничего не говорится про конституционные или уставные суды республик и регионов, говорил тогда «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников: «Они находятся в ведении субъектов Федерации, которым и принимать решения, будут работать эти суды или нет». Сейчас о таких судах говорится в законе о судебной системе России в ст. 27. По словам Крашенинникова, поправки в закон о судебной системе тоже готовятся, но они связаны с положениями, касающимися освобождения судей от должности.