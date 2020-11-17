Госдума предложила упразднить региональные Конституционные суды к 2023 году
В России могут быть упразднены все конституционные и уставные суды, вместо них каждый регион сможет создать при своем парламенте конституционный или уставной совет, следует из поправок к законопроекту о прекращениях полномочий судей, опубликованных в электронной базе Госдумы.
В нынешнем виде все эти суды должны прекратить свое существование к 1 января 2023 г. Поправки, которые вносят эти изменения, были внесены ко второму чтению пакета законопроектов, внесенному президентом в развитие новой версии Конституции. Авторами поправок стали глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Второе чтение пакета законопроектов намечено на 17 ноября.
В начале сентября руководитель Ингушетии, советник главы Ингушетии Исса Костоев заявил о намерении властей ликвидировать Конституционный суд (КС) республики как «малоэффективный». Поводом для упразднения КС стало изменение в этом году ст. 118 Конституции России. В Основном законе теперь есть перечень судов, составляющих судебную систему: Конституционный суд России, Верховный суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи регионов.
В Конституции и до внесения поправок, и после их внесения ничего не говорится про конституционные или уставные суды республик и регионов, говорил тогда «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников: «Они находятся в ведении субъектов Федерации, которым и принимать решения, будут работать эти суды или нет». Сейчас о таких судах говорится в законе о судебной системе России в ст. 27. По словам Крашенинникова, поправки в закон о судебной системе тоже готовятся, но они связаны с положениями, касающимися освобождения судей от должности.