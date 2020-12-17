ЕС продлил санкции против России из-за Украины
Евросоюз продлил санкции против России за «дестабилизацию ситуации на Украине» еще на полгода, до 31 июля 2021 г., говорится в сообщении пресс-службы Европейского Совета.
«Сегодня Совет постановил продлить ограничительные меры, действующие в отношении отдельных секторов экономики России, до 31 июля 2021 г.», — говорится в сообщении. В Европейском Совете пояснили, что решение о продлении ограничений «следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений» по урегулированию в Донбассе.
«Учитывая, что Минские договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России», — говорится в сообщении.
Введенные в 2014 г. санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для ряда российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт военной техники и товаров двойного назначения. Также России ограничен доступ к чувствительным технологиям, в том числе в нефтяной отрасли. Поводом для санкций стало присоединение Крыма к России в марте 2014 г., а также вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается с апреля того же года.