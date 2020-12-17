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ЕС продлил санкции против России из-за Украины

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Евросоюз продлил санкции против России за «дестабилизацию ситуации на Украине» еще на полгода, до 31 июля 2021 г., говорится в сообщении пресс-службы Европейского Совета.

«Сегодня Совет постановил продлить ограничительные меры, действующие в отношении отдельных секторов экономики России, до 31 июля 2021 г.», — говорится в сообщении. В Европейском Совете пояснили, что решение о продлении ограничений «следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений» по урегулированию в Донбассе.

«Учитывая, что Минские договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России», — говорится в сообщении.

Введенные в 2014 г. санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для ряда российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт военной техники и товаров двойного назначения. Также России ограничен доступ к чувствительным технологиям, в том числе в нефтяной отрасли. Поводом для санкций стало присоединение Крыма к России в марте 2014 г., а также вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается с апреля того же года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных