ЕС продлил санкции против России из-за Украины

Введенные в 2014 г. санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для ряда российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт военной техники и товаров двойного назначения. Также России ограничен доступ к чувствительным технологиям, в том числе в нефтяной отрасли. Поводом для санкций стало присоединение Крыма к России в марте 2014 г., а также вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается с апреля того же года.