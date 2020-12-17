Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению с Западом
Россия по сравнению с западными странами является белой и пушистой, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«По сравнению с вами да, так и есть, мы белые и пушистые», — сказал Путин, обращаясь к журналисту британского BBC.
В качестве примера глава государства привел решение об «освобождении от определенного советского диктата» тех стран и народов, которые хотели развиваться самостоятельно. Путин напомнил: тогда западные страны заверили в том, что военный альянс НАТО не будет развиваться на Восток. «Но вы ничего не сделали, было две волны расширения и военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам», — отметил президент.
Помимо этого, глава государства отметил, что именно США вышли из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам малой и средней дальности и Договора по открытому небу. «Мы же открыты для переговоров, но с нами до сих пор никто не ведет никаких. Вот и отвечайте себе на вопрос, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный», — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что Россия по военным расходам занимает только шестое место в мире, ее опережают США, Великобритания, Китай, Саудовская Аравия и Япония.
«Если уж не пушистые, то во всяком случае весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: ребята, давайте жить дружно», — резюмировал глава государства.