Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению с Западом

Помимо этого, глава государства отметил, что именно США вышли из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам малой и средней дальности и Договора по открытому небу. «Мы же открыты для переговоров, но с нами до сих пор никто не ведет никаких. Вот и отвечайте себе на вопрос, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный», — подчеркнул российский лидер.