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Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению с Западом

Ведомости

Россия по сравнению с западными странами является белой и пушистой, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«По сравнению с вами да, так и есть, мы белые и пушистые», — сказал Путин, обращаясь к журналисту британского BBC.

В качестве примера глава государства привел решение об «освобождении от определенного советского диктата» тех стран и народов, которые хотели развиваться самостоятельно. Путин напомнил: тогда западные страны заверили в том, что военный альянс НАТО не будет развиваться на Восток. «Но вы ничего не сделали, было две волны расширения и военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам», — отметил президент. 

Помимо этого, глава государства отметил, что именно США вышли из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам малой и средней дальности и Договора по открытому небу. «Мы же открыты для переговоров, но с нами до сих пор никто не ведет никаких. Вот и отвечайте себе на вопрос, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что Россия по военным расходам занимает только шестое место в мире, ее опережают США, Великобритания, Китай, Саудовская Аравия и Япония.

«Если уж не пушистые, то во всяком случае весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: ребята, давайте жить дружно», — резюмировал глава государства.

Ранее по теме: Путин заявил о поддержке Навального американскими спецслужбами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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