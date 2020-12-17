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Глава МИД Украины обиделся из-за нежелания Лаврова общаться с ним

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба чувствует обиду из-за того, что глава российского МИДа Сергей Лавров не ответил на его просьбу обсудить ситуацию на Донбассе и не стал разговаривать по телефону. Об этом украинский чиновник заявил в эфире «Радио НВ».

«Когда он (Лавров. — прим. ред.) не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», — сказал Кулеба (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что у Лаврова нет желания выходить на контакт ни в каком формате. При этом украинский чиновник выразил мнение, что главы внешнеполитических ведомств должны коммуницировать, поскольку «таким образом устроены международные отношения».

Кулеба добавил, что всегда готов поговорить с Лавровым, и подчеркнул, что считает себя «проукраинским» министром, но не «антироссийским». Он пояснил, что как глава МИДа не может быть против какого-либо государства и должен иметь дело с каждой страной. 

Ранее, 7 сентября, Кулеба сообщил, что инициировал срочный разговор с Лавровым из-за нарушения режима прекращения огня на юго-востоке Украины. На следующий день он рассказал, что беседа не состоялась из-за отъезда российского министра в командировку в Сирию. 

Ранее по теме: МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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