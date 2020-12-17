Глава МИД Украины обиделся из-за нежелания Лаврова общаться с ним

Кулеба добавил, что всегда готов поговорить с Лавровым, и подчеркнул, что считает себя «проукраинским» министром, но не «антироссийским». Он пояснил, что как глава МИДа не может быть против какого-либо государства и должен иметь дело с каждой страной.