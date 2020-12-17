Глава МИД Украины обиделся из-за нежелания Лаврова общаться с ним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба чувствует обиду из-за того, что глава российского МИДа Сергей Лавров не ответил на его просьбу обсудить ситуацию на Донбассе и не стал разговаривать по телефону. Об этом украинский чиновник заявил в эфире «Радио НВ».
«Когда он (Лавров. — прим. ред.) не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», — сказал Кулеба (цитата по «РИА Новости»).
Министр отметил, что у Лаврова нет желания выходить на контакт ни в каком формате. При этом украинский чиновник выразил мнение, что главы внешнеполитических ведомств должны коммуницировать, поскольку «таким образом устроены международные отношения».
Кулеба добавил, что всегда готов поговорить с Лавровым, и подчеркнул, что считает себя «проукраинским» министром, но не «антироссийским». Он пояснил, что как глава МИДа не может быть против какого-либо государства и должен иметь дело с каждой страной.
Ранее, 7 сентября, Кулеба сообщил, что инициировал срочный разговор с Лавровым из-за нарушения режима прекращения огня на юго-востоке Украины. На следующий день он рассказал, что беседа не состоялась из-за отъезда российского министра в командировку в Сирию.