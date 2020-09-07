МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Кулеба рассказал, что 6 сентября в зоне ООС в результате провокаций незаконных вооруженных формирований один украинский солдат погиб и еще один получил ранения. «Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом», – отметил глава МИД Украины.
Министр иностранных дел добавил, что Украина приняла срочные меры в связи с нарушением режима прекращения огня, предусмотренные соглашением трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 г., и сообщила о произошедшем специальной наблюдательной комиссии ОБСЕ на Украине. Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за безусловное соблюдение режима прекращения огня.
5 сентября Кулеба сообщил, что Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы из-за решения главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина нанести удар по инженерным сооружениям и уничтожить инженерные сооружения украинской армии.