МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Министр иностранных дел добавил, что Украина приняла срочные меры в связи с нарушением режима прекращения огня, предусмотренные соглашением трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 г., и сообщила о произошедшем специальной наблюдательной комиссии ОБСЕ на Украине. Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за безусловное соблюдение режима прекращения огня.