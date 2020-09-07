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МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Facebook, что инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за нарушения режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

Кулеба рассказал, что 6 сентября в зоне ООС в результате провокаций незаконных вооруженных формирований один украинский солдат погиб и еще один получил ранения. «Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом», – отметил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел добавил, что Украина приняла срочные меры в связи с нарушением режима прекращения огня, предусмотренные соглашением трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 г., и сообщила о произошедшем специальной наблюдательной комиссии ОБСЕ на Украине. Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за безусловное соблюдение режима прекращения огня.

5 сентября Кулеба сообщил, что Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы из-за решения главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина нанести удар по инженерным сооружениям и уничтожить инженерные сооружения украинской армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных