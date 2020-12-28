Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению
Россия вмешается в конфликт в случае вторжения в Сюникскую область Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян Общественному телевидению Армении. Сюникская область находится на юге Армении и граничит с Азербайджаном, Ираном и Нагорным Карабахом.
«В случае посягательства на Сюник не только Вооруженные силы Армении, не только Армения вмешается, но и вмешается и Россия», — сказал Пашинян.
Обстановка в Сюникской области Армении обострилась после подписания трехстороннего мирного соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном 9 ноября.
Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.