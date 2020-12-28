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США выделили $290 млн на противодействие влиянию России

Ведомости

Власти США выделили $290 млн на противодействие влиянию России, следует из документов о финансировании американского правительства в 2021 финансовом году, который начался 1 октября.

«Не менее $290 млн будет предоставлено для целей противодействия российскому влиянию», — говорится в документе. 

В свою очередь не менее $300 млн выделено на противодействие «пагубному влиянию правительства Китая, Коммунистической партии Китая и организаций, которые действуют от их имени во всем мире».

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В числе прочего США также выделили средства на поддержку укрепления демократии и гражданского общества в Центральной Европе, «в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом», и на «усиление потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии».

28 декабря проект бюджета на 2021 г. подписал действующий президент США Дональд Трамп, сообщал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в своем Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных