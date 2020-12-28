США выделили $290 млн на противодействие влиянию России
Власти США выделили $290 млн на противодействие влиянию России, следует из документов о финансировании американского правительства в 2021 финансовом году, который начался 1 октября.
«Не менее $290 млн будет предоставлено для целей противодействия российскому влиянию», — говорится в документе.
В свою очередь не менее $300 млн выделено на противодействие «пагубному влиянию правительства Китая, Коммунистической партии Китая и организаций, которые действуют от их имени во всем мире».
В числе прочего США также выделили средства на поддержку укрепления демократии и гражданского общества в Центральной Европе, «в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом», и на «усиление потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии».
28 декабря проект бюджета на 2021 г. подписал действующий президент США Дональд Трамп, сообщал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в своем Twitter.