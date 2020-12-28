США выделили $290 млн на противодействие влиянию России

В числе прочего США также выделили средства на поддержку укрепления демократии и гражданского общества в Центральной Европе, «в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом», и на «усиление потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии».