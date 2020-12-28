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Песков вновь прокомментировал отсутствие у Путина прививки от COVID-19

Ведомости

Промедление президента России Владимира Путина с прививкой от коронавируса не оказывает влияния на доверие к российской вакцине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

«Никоим образом», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, отражается ли на доверии к российской вакцине промедление Путина в принятии этого решения.

Ранее Путин в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что поставит прививку от коронавируса, как только это станет возможным для его возрастной группы. Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, и до таких, как он, «вакцины пока не добрались».

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26 декабря Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет. Эффективность препарата для пациентов этой возрастной группы составляет более 90%, заявил производитель вакцины.

На следующий день Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства в обозримой перспективе сам расскажет о принятом решении по прививке от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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