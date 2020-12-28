Песков вновь прокомментировал отсутствие у Путина прививки от COVID-19

Ранее Путин в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что поставит прививку от коронавируса, как только это станет возможным для его возрастной группы. Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, и до таких, как он, «вакцины пока не добрались».