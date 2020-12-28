Песков вновь прокомментировал отсутствие у Путина прививки от COVID-19
Промедление президента России Владимира Путина с прививкой от коронавируса не оказывает влияния на доверие к российской вакцине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
«Никоим образом», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, отражается ли на доверии к российской вакцине промедление Путина в принятии этого решения.
Ранее Путин в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что поставит прививку от коронавируса, как только это станет возможным для его возрастной группы. Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, и до таких, как он, «вакцины пока не добрались».
26 декабря Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет. Эффективность препарата для пациентов этой возрастной группы составляет более 90%, заявил производитель вакцины.
На следующий день Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства в обозримой перспективе сам расскажет о принятом решении по прививке от коронавируса.