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Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания

Ведомости

Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля, сообщает «БелТА» со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко. 

«VI Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля»,— говорится в сообщении. На собрании будут подведены итоги пятилетки. Депутаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 гг. и оценят механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить его в «сложнейших» внешних условиях. 

«Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется»,— сказал Лукашенко на совещании по подготовке форума.

Волнения в Белоруссии начались после проведения там президентских выборов. Часть населения страны вышла на массовые акции протеста после объявления официальных итогов голосования, согласно которым Лукашенко поддержало 80,08% избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных