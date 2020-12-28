Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания
Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля, сообщает «БелТА» со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.
«VI Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля»,— говорится в сообщении. На собрании будут подведены итоги пятилетки. Депутаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 гг. и оценят механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить его в «сложнейших» внешних условиях.
«Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется»,— сказал Лукашенко на совещании по подготовке форума.
Волнения в Белоруссии начались после проведения там президентских выборов. Часть населения страны вышла на массовые акции протеста после объявления официальных итогов голосования, согласно которым Лукашенко поддержало 80,08% избирателей.