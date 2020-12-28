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Россия объявила помощника военного атташе Болгарии персоной нон-грата

Ведомости

МИД России объявил помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова персоной нон-грата и обязала его покинуть страну в течение трех суток, сообщает МИД России.

«28 декабря Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при Посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД подчеркнули, что действия России носят ответный характер.

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«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре с.г. военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России в Софии», — добавили в МИД.

18 декабря София объявила российского дипломата в Болгарии персоной нон грата по обвинению в шпионаже. Это решение принято в связи заявлением болгарской прокуратуры о том, что российский «дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну», подчеркнули тогда в ведомстве.

В сентябре власти Болгарии высылали сотрудников российского торгпредства по подозрению в шпионаже. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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