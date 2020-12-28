Россия объявила помощника военного атташе Болгарии персоной нон-грата
МИД России объявил помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова персоной нон-грата и обязала его покинуть страну в течение трех суток, сообщает МИД России.
«28 декабря Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при Посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении российского ведомства.
В МИД подчеркнули, что действия России носят ответный характер.
«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре с.г. военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России в Софии», — добавили в МИД.
18 декабря София объявила российского дипломата в Болгарии персоной нон грата по обвинению в шпионаже. Это решение принято в связи заявлением болгарской прокуратуры о том, что российский «дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну», подчеркнули тогда в ведомстве.
В сентябре власти Болгарии высылали сотрудников российского торгпредства по подозрению в шпионаже.