Россия объявила помощника военного атташе Болгарии персоной нон-грата

«28 декабря Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при Посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении российского ведомства.