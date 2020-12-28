Путин обсудил с Си Цзиньпином производство вакцин от коронавируса

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, выразили готовность активизировать координацию шагов на международной арене в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах, высоко оценили двусторонние связи и констатировали, что они достигли «наивысшего уровня в истории» и носят «подлинно взаимовыгодный характер».