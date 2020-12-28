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Путин обсудил с Си Цзиньпином производство вакцин от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином производство вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

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«С удовлетворением отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, выразили готовность активизировать координацию шагов на международной арене в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах, высоко оценили двусторонние связи и констатировали, что они достигли «наивысшего уровня в истории» и носят «подлинно взаимовыгодный характер». 

Ранее Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме а адрес Путина по случаю 75-летия Победы заявил, что готов совместно с президентом России защищать итоги Второй мировой войны. Си Цзиньпин добавил, что Россия и Китай несут большую ответственность за мир и развитие человеческой цивилизации, поскольку они являются членами Совета безопасности ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных