Путин обсудил с Си Цзиньпином производство вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином производство вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
«С удовлетворением отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин», — говорится в сообщении.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, выразили готовность активизировать координацию шагов на международной арене в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах, высоко оценили двусторонние связи и констатировали, что они достигли «наивысшего уровня в истории» и носят «подлинно взаимовыгодный характер».
Ранее Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме а адрес Путина по случаю 75-летия Победы заявил, что готов совместно с президентом России защищать итоги Второй мировой войны. Си Цзиньпин добавил, что Россия и Китай несут большую ответственность за мир и развитие человеческой цивилизации, поскольку они являются членами Совета безопасности ООН.