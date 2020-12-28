Путин обсудил с Нетаньяху борьбу с коронавирусом и Сирию
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху борьбу с распространением коронавируса и ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
«Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. В Кремле добавили, что обсуждались региональная проблематика «с акцентом на некоторые аспекты развития ситуации в Сирии».
Обсуждались и другие вопросы двусторонней повестки, однако деталей в Кремле не уточнили. Кроме того, Нетаньяху поздравил Путина и россиян с наступающим Новым годом, а российский лидер — с прошедшей Ханукой.