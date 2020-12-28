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Путин обсудил с Нетаньяху борьбу с коронавирусом и Сирию

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху борьбу с распространением коронавируса и ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. В Кремле добавили, что обсуждались региональная проблематика «с акцентом на некоторые аспекты развития ситуации в Сирии».

Обсуждались и другие вопросы двусторонней повестки, однако деталей в Кремле не уточнили. Кроме того, Нетаньяху поздравил Путина и россиян с наступающим Новым годом, а российский лидер — с прошедшей Ханукой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных