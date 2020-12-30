Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничительных мерах за цензуру, направленную против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, генпрокурор по согласованию с МИД сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, после этого последуют санкции. Законом предусматривается возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что Россия вынуждена реагировать на такие действия, но реакция должна быть такой, «чтобы самим себе в ногу не стрелять».
К ресурсам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ в пояснительной записке к документу относят, в том числе, Twitter, Facebook и Youtube. «[С апреля 2020 г.] цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — пояснялм авторы законопроекта.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Видеоматериалы канала с октября не попадают в раздел «В тренде» YouTube, «хотя ранее это происходило регулярно», говорилось в сообщении надзорного органа. Такую ситуацию, по мнению Роскомнадзора, можно расценить как попытку администрации YouTube «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории.