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Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничительных мерах за цензуру, направленную против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, генпрокурор по согласованию с МИД сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, после этого последуют санкции. Законом предусматривается возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов. 

Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что Россия вынуждена реагировать на такие действия, но реакция должна быть такой, «чтобы самим себе в ногу не стрелять».

К ресурсам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ в пояснительной записке к документу относят, в том числе, Twitter, Facebook и Youtube. «[С апреля 2020 г.] цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — пояснялм авторы законопроекта.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Видеоматериалы канала с октября не попадают в раздел «В тренде» YouTube, «хотя ранее это происходило регулярно», говорилось в сообщении надзорного органа. Такую ситуацию, по мнению Роскомнадзора, можно расценить как попытку администрации YouTube «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории.

Ранее по теме: Госдума одобрила законопроект о блокировке Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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