Госдума одобрила законопроект о блокировке Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, который позволяет Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие цензуру и дискриминацию в отношении российских СМИ. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
Согласно документу, МИД может присваивать иностранному информационному ресурсу статус допускающего дискриминацию и цензуру в отношении российского СМИ. После этого Роскомнадзор «вправе вводить полное или частичное ограничение доступа с использованием управляемых ими технических средств», включая замедление трафика, а также требовать взыскания штрафа через суд.
В случае, если иностранный ресурс примет решение об отказе от дискриминации российских СМИ, он должен, чтобы снять блокировку, проинформировать об этом Роскомнадзор. Регулятор, в свою очередь, сообщает об этом в МИД, и если дипведомство согласно снять с ресурса статус дискриминирующего, то генпрокурор отменяет решение о его полной или частичной блокировке.
К ресурсам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ в пояснительной записке к документу относят, в том числе, Twitter, Facebook и Youtube. «[С апреля 2020 г.] цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — пояснили авторы законопроекта.