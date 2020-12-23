Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Госдума одобрила законопроект о блокировке Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ

Ведомости

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, который позволяет Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие цензуру и дискриминацию в отношении российских СМИ. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Согласно документу, МИД может присваивать иностранному информационному ресурсу статус допускающего дискриминацию и цензуру в отношении российского СМИ. После этого Роскомнадзор «вправе вводить полное или частичное ограничение доступа с использованием управляемых ими технических средств», включая замедление трафика, а также требовать взыскания штрафа через суд.

В случае, если иностранный ресурс примет решение об отказе от дискриминации российских СМИ, он должен, чтобы снять блокировку, проинформировать об этом Роскомнадзор. Регулятор, в свою очередь, сообщает об этом в МИД, и если дипведомство согласно снять с ресурса статус дискриминирующего, то генпрокурор отменяет решение о его полной или частичной блокировке.

Началось голосование за «Персону года»

Читатели могут сделать свой выбор до 25 декабря

К ресурсам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ в пояснительной записке к документу относят, в том числе, Twitter, Facebook и Youtube. «[С апреля 2020 г.] цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — пояснили авторы законопроекта.

Ранее по теме: Путин призвал реагировать на цензуру на иностранных интернет-платформах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных