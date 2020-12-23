Госдума одобрила законопроект о блокировке Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ

В случае, если иностранный ресурс примет решение об отказе от дискриминации российских СМИ, он должен, чтобы снять блокировку, проинформировать об этом Роскомнадзор. Регулятор, в свою очередь, сообщает об этом в МИД, и если дипведомство согласно снять с ресурса статус дискриминирующего, то генпрокурор отменяет решение о его полной или частичной блокировке.