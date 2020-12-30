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Путин подписал закон о возможности признавать людей иноагентами

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать людей иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие физлица и организации должны будут подать заявление о включении их в специальный реестр, после чего ежеквартально отправлять в Минюст информацию об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.

Статус иностранного агента может быть присвоен сотрудникам СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы. Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться.

Закон был принят Госдумой и Советом Федерации в конце декабря. 28 декабря Минюст впервые включил  в реестр средств массовой информации — иностранных агентов физических лиц. Ими стали правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свободы» Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и др.

Ранее по теме: Журналистов и правозащитника включили в состав СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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