Путин подписал закон о возможности признавать людей иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать людей иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такие физлица и организации должны будут подать заявление о включении их в специальный реестр, после чего ежеквартально отправлять в Минюст информацию об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.
Статус иностранного агента может быть присвоен сотрудникам СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы. Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться.
Закон был принят Госдумой и Советом Федерации в конце декабря. 28 декабря Минюст впервые включил в реестр средств массовой информации — иностранных агентов физических лиц. Ими стали правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свободы» Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и др.