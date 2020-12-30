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Россия расширила персональные санкции против Великобритании

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Москва расширила список граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию России, в ответ на аналогичные действия со стороны Лондона, сообщило министерство иностранных дел РФ. Британские санкции были введены из-за якобы причастности россиян к инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.

«В ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре с.г. неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с А.Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что в российский список вошли подданные Великобритании, которые причастны «к нагнетанию антироссийской санкционной активности». 

В октябре ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Великобритания ввела аналогичные санкции. 

13 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия введет зеркальные санкции против чиновников из аппаратов глав Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по делу Навального.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Германия этого до сих пор не сделала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных