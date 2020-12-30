США и Турция создали рабочую группу по С-400

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Власти США считают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 этих машин.