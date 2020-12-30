США и Турция создали рабочую группу по С-400
США и Турция создали совместную рабочую группу для проведения переговоров на тему нахождения на вооружении турецкой армии российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Была создана совместная с США рабочая группа по С-400, начались технические переговоры», — передает слова Чавушоглу турецкий телеканал NTV. Подробностей глава турецкого МИД не указал.
Ранее, 11 декабря, обе палаты Конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г. Помимо прочего в документе прописаны санкции в отношении Турции из-за поставок С-400. Ограничения коснулись начальника турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Исмаила Демира и трех других руководителей этой организации, участвовавших в переговорах по покупке и поставке ЗРК из России.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Власти США считают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 этих машин.
Несмотря на угрозы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией. В августе 2020 г. Анкарой был подписан контракт на поставку второй партии С-400.