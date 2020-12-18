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Турция наказана за покупку российских С-400

США начинают санкционное наступление на турецкую оборонную промышленность
Руслан Пухов , директор Центра анализа стратегий и технологий
Денис Гришкин / Ведомости

14 декабря США пошли на беспрецедентный по скандальности шаг, введя санкции против руководителя Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаила Демира и трех других руководителей этой организации в наказание за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем C-400. У этих санкций весьма глубокий и символический смысл.

Управление оборонной промышленности в современной Турции – мощная привилегированная организация, подчиненная непосредственно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Демир – один из ближайших его сподвижников (в каком-то смысле положение Демира можно сравнить со статусом Сергея Чемезова в России). Эрдоган уделяет огромное внимание развитию оборонной промышленности Турции, и очевидные ее успехи являются одним из главных предметов гордости турецкого лидера. Поэтому репрессии американцев направлены, по существу, лично против турецкого президента и должны уязвить его в самом престижном и политически важном для него вопросе. То есть мы имеем дело с публичной пощечиной со стороны Вашингтона Эрдогану и с жестким сигналом о том, что США готовы начать санкционное наступление на турецкую оборонную промышленность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных