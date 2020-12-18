Турция наказана за покупку российских С-400

Управление оборонной промышленности в современной Турции – мощная привилегированная организация, подчиненная непосредственно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Демир – один из ближайших его сподвижников (в каком-то смысле положение Демира можно сравнить со статусом Сергея Чемезова в России). Эрдоган уделяет огромное внимание развитию оборонной промышленности Турции, и очевидные ее успехи являются одним из главных предметов гордости турецкого лидера. Поэтому репрессии американцев направлены, по существу, лично против турецкого президента и должны уязвить его в самом престижном и политически важном для него вопросе. То есть мы имеем дело с публичной пощечиной со стороны Вашингтона Эрдогану и с жестким сигналом о том, что США готовы начать санкционное наступление на турецкую оборонную промышленность.