МИД Турции опроверг создание рабочей группы с США по С-400

«[Чавушоглу] сказал, что "совместная с США рабочая группа по С-400 не сформирована, есть технические переговоры". Он сказал, что "между ведомствами Турции и США будет создана совместная группа на техническом уровне по теме санкций"» , — сообщили в МИД Турции (цитата по ТАСС).