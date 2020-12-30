МИД Турции опроверг создание рабочей группы с США по С-400
Турецкие СМИ ошибочно передали слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о рабочей группе с США по проблеме зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на вооружении турецкой армии: она не создана, о ней ведутся технические переговоры, заявили в дипведомстве страны.
«[Чавушоглу] сказал, что "совместная с США рабочая группа по С-400 не сформирована, есть технические переговоры". Он сказал, что "между ведомствами Турции и США будет создана совместная группа на техническом уровне по теме санкций"» , — сообщили в МИД Турции (цитата по ТАСС).
Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что на закрытом совещании Чавушоглу сообщил о создании США и Турцией совместной рабочей группы для проведения переговоров на тему С-400.
В середине декабря обе палаты Конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г., который, в частности, вводит санкции в отношении начальника турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Исмаила Демира и трех других руководителей этой организации, участвовавших в переговорах по покупке и поставке ЗРК из России.
Россия и Турция договорились о поставках С-400 в конце 2017 г. Вашингтон призывать Анкару отказаться от сделки, так как считает российские комплексы угрозой для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 этих машин.