Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

МИД Турции опроверг создание рабочей группы с США по С-400

Ведомости

Турецкие СМИ ошибочно передали слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о рабочей группе с США по проблеме зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на вооружении турецкой армии: она не создана, о ней ведутся технические переговоры, заявили в дипведомстве страны.

«[Чавушоглу] сказал, что "совместная с США рабочая группа по С-400 не сформирована, есть технические переговоры". Он сказал, что "между ведомствами Турции и США будет создана совместная группа на техническом уровне по теме санкций"» , — сообщили в МИД Турции (цитата по ТАСС).

Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что на закрытом совещании Чавушоглу сообщил о создании США и Турцией совместной рабочей группы для проведения переговоров на тему С-400.

В середине декабря обе палаты Конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г., который, в частности, вводит санкции в отношении начальника турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Исмаила Демира и трех других руководителей этой организации, участвовавших в переговорах по покупке и поставке ЗРК из России.

Россия и Турция договорились о поставках С-400 в конце 2017 г. Вашингтон призывать Анкару отказаться от сделки, так как считает российские комплексы угрозой для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 этих машин.

Ранее по теме: США и Турция создали рабочую группу по С-400

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных