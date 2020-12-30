Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
Конституционный суд Украины заявил, что президент страны Владимир Зеленский, подписывая указ об отстранении главы суда от должности, превысил свои полномочия, передает ТАСС.
29 декабря украинский лидер отстранил на два месяца главу Конституционного суда Александра Тупицкого от занимаемой должности из-за подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.
«Издав указ... от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей... Конституции Украины», — говорится в сообщении суда.
Конституционный суд также напомнил об уголовной ответственности за вмешательство в деятельность государственного деятеля и судебных органов.
В суде отметили, что «Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины — немедленно отменить свой указ».
В октябре в отношении Александра Тупицкого начали досудебное расследование о возможной госизмене и незаконном отчуждении земли в Крыму.