Захарова назвала слова главы МИД Украины о Крыме «заявлением из преисподней»

Ранее Кулеба заявил, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской», а не священной. По его словам, настанет день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины, отметил министр.