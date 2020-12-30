Захарова назвала слова главы МИД Украины о Крыме «заявлением из преисподней»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «заявлением из преисподней» высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что тема Крыма должна быть «адской» для России.
«Заявление из преисподней», – написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Кулеба заявил, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской», а не священной. По его словам, настанет день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины, отметил министр.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, в результате которого подавляющее большинство жителей Крыма высказались в пользу перехода под российскую юрисдикцию.