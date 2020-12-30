МИД России осудил нападение на аэропорт в Йемене

Ранее Al Arabiya сообщала, что в Международном аэропорту йеменского города Аден прогремели три минометных взрыва, в том числе в залах ожидания. Уточнялось, что они произошли сразу после посадки самолета временного правительства. Позднее сообщалось о новом взрыве в районе президентского дворца Аль-Маашик, куда было направлено временное правительство после взрывов в аэропорту.