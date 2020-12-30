МИД России осудил нападение на аэропорт в Йемене
Москва осуждает нападение на международный аэропорт в йеменском Адене и призывает к тщательному расследованию этого преступления, заявили в МИД РФ, отмечая, что ответственность за взрывы пока никто не взял.
«В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
В МИДе подчеркнули, что нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.
Ранее Al Arabiya сообщала, что в Международном аэропорту йеменского города Аден прогремели три минометных взрыва, в том числе в залах ожидания. Уточнялось, что они произошли сразу после посадки самолета временного правительства. Позднее сообщалось о новом взрыве в районе президентского дворца Аль-Маашик, куда было направлено временное правительство после взрывов в аэропорту.