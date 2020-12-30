В Йемене произошел новый взрыв в районе президентского дворца

Временное правительство в Йемене было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади. Формирование временного правительства происходило в соответствии с Эр-Риядским соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г. между Южным переходным советом и признанными международным сообществом властями страны.