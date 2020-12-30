В Йемене произошел новый взрыв в районе президентского дворца
В йеменском Адене произошел новый взрыв в районе президентского дворца Аль-Маашик, куда ранее, по данным СМИ, было направлено временное правительство после взрывов в аэропорту.
Как сообщает Sky news Arabia со ссылкой на источники, новый взрыв, возможно, был вызван падением ракеты или беспилотника.
По данным телеканала, при взрывах в аэропорту, которые прогремели ранее, погибли 13 человек, десятки получили ранения.
Ранее Al Arabiya сообщала, что в Международном аэропорту йеменского города Аден прогремели три минометных взрыва, в том числе в залах ожидания. Уточнялось, что они произошли сразу после посадки самолета временного правительства.
Временное правительство в Йемене было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади. Формирование временного правительства происходило в соответствии с Эр-Риядским соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г. между Южным переходным советом и признанными международным сообществом властями страны.