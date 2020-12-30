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В Йемене произошел новый взрыв в районе президентского дворца

Ведомости

В йеменском Адене произошел новый взрыв в районе президентского дворца Аль-Маашик, куда ранее, по данным СМИ, было направлено временное правительство после взрывов в аэропорту.

Как сообщает Sky news Arabia со ссылкой на источники, новый взрыв, возможно, был вызван падением ракеты или беспилотника.

По данным телеканала, при взрывах в аэропорту, которые прогремели ранее, погибли 13 человек, десятки получили ранения.

Ранее Al Arabiya сообщала, что в Международном аэропорту йеменского города Аден прогремели три минометных взрыва, в том числе в залах ожидания. Уточнялось, что они произошли сразу после посадки самолета временного правительства.

Временное правительство в Йемене было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади. Формирование временного правительства происходило в соответствии с Эр-Риядским соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г. между Южным переходным советом и признанными международным сообществом властями страны.

Ранее по теме: В аэропорту Йемена прогремел сильный взрыв

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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