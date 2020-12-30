В аэропорту Йемена прогремел сильный взрыв
В Международном аэропорту йеменского города Аден прогремели взрывы во время прибытия туда временного правительства страны, сообщают Disclose.tv и Al Arabiya.
«Сообщается о многочисленных жертвах после мощного взрыва и перестрелки в аэропорту Адена в Йемене. Министры йеменского правительства не пострадали», — говорится в Twitter Disclose.tv.
По данным Al Arabiya, три взрыва произошли внутри залов ожидания аэропорта вскоре после посадки самолета, перевозившего министров. Они были отведены в безопасное место. Взрывы сопровождались стрельбой. Источники в силовых структурах телеканала сообщили, что в результате взрывов большое количество людей были ранены.
В Йемене было сформировано временное правительство в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади. Формирование временного правительства происходило в соответствии с Эр-Риядским соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г. между Южным переходным советом и признанными международным сообществом властями страны.