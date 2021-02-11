Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

МИД отверг концепцию «ограниченной ядерной войны»

Ведомости

Россия категорически отвергает концепцию «ограниченной ядерной войны», заявил в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Она подчеркнул, что неготовность Запада подтвердить формулу Горбачева — Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей, усиливает подозрения в подготовке иностранными государствами такого конфликта.

«Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — сказал Рябков.

Он отметил, что формула Горбачева — Рейгана должна быть подкреплена коллективно в формате ядерной пятерки государств. Представитель МИД добавил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, упомянув тот факт, что сейчас Вашингтон «увлеченно и на публику» обсуждает возможность применения ядерного оружия.

Ранее глава Стратегического командования США, вице-адмирал Чарльз Ричард написал в своей статье для журнала Военного-морского института США, что «ядерное применение — вполне реальная возможность». При этом он добавил, что возможность использования такого оружия в гипотетическом конфликте США с Россией или Китаем теоретически оценивается как низкая.

В 1985 году занимавшие тогда посты генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачев и президента США Рональд Рейган на встрече в Женеве подписали документ о недопустимости ядерной войны. Он постулирует, что страны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.

Ранее по теме: В Пентагоне оценили возможность ядерного конфликта США с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных