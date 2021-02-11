МИД отверг концепцию «ограниченной ядерной войны»
Россия категорически отвергает концепцию «ограниченной ядерной войны», заявил в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Она подчеркнул, что неготовность Запада подтвердить формулу Горбачева — Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей, усиливает подозрения в подготовке иностранными государствами такого конфликта.
«Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — сказал Рябков.
Он отметил, что формула Горбачева — Рейгана должна быть подкреплена коллективно в формате ядерной пятерки государств. Представитель МИД добавил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, упомянув тот факт, что сейчас Вашингтон «увлеченно и на публику» обсуждает возможность применения ядерного оружия.
Ранее глава Стратегического командования США, вице-адмирал Чарльз Ричард написал в своей статье для журнала Военного-морского института США, что «ядерное применение — вполне реальная возможность». При этом он добавил, что возможность использования такого оружия в гипотетическом конфликте США с Россией или Китаем теоретически оценивается как низкая.
В 1985 году занимавшие тогда посты генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачев и президента США Рональд Рейган на встрече в Женеве подписали документ о недопустимости ядерной войны. Он постулирует, что страны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.