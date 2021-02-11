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Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции Белоруссии

Ведомости

Проект новой Конституции Белоруссии будет готов в 2021 г., а в начале 2022 г. он будет вынесен на референдум, заявил президент республики Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Трансляция велась на сайте мероприятия.

«В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно, а в начале следующего года, как минимум, – я думаю, мы справимся – мы внесем его на всенародное голосование, на референдум», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что после принятия новой Конституции необходимо будет переформатировать многие законы, изменить законодательную базу. «Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года», – подчеркнул президент.

В августе 2020 г. Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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