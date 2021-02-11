Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции Белоруссии
Проект новой Конституции Белоруссии будет готов в 2021 г., а в начале 2022 г. он будет вынесен на референдум, заявил президент республики Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Трансляция велась на сайте мероприятия.
«В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно, а в начале следующего года, как минимум, – я думаю, мы справимся – мы внесем его на всенародное голосование, на референдум», – сказал Лукашенко.
Он отметил, что после принятия новой Конституции необходимо будет переформатировать многие законы, изменить законодательную базу. «Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года», – подчеркнул президент.
В августе 2020 г. Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».