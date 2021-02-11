КГБ Белоруссии узнал о готовящихся в стране терактах

В декабре 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что террористическая группа под руководством бывшего предпринимателя и активиста Николая Автуховича ввозила в Белоруссию тонны оружия из Украины и намеревалась совершить теракты по всей стране. Глава государства также рассказал, что в стране остается еще «несколько группировочек», но этот вопрос «держится на жестком контроле» и границы с Украиной уже закрыты.