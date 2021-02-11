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КГБ Белоруссии узнал о готовящихся в стране терактах

Ведомости

Комитет государственной безопасности Белоруссии получил данные о готовящихся в стране терактах, заявил председатель КГБ Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании, передает «БелТА».

«Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. Подчеркиваю: они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей», – сказал Тертель.

Он отметил, что КГБ знает детали готовящихся терактов, и пообещал действовать «жестко» и в соответствии с международной практикой по пресечению подобного рода преступлений. 

В декабре 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что террористическая группа под руководством бывшего предпринимателя и активиста Николая Автуховича ввозила в Белоруссию тонны оружия из Украины и намеревалась совершить теракты по всей стране. Глава государства также рассказал, что в стране остается еще «несколько группировочек», но этот вопрос «держится на жестком контроле» и границы с Украиной уже закрыты.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн» оружия из Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных