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Байден закрыл проект по строительству стены между США и Мексикой

Ведомости

Президент США Джо Байден отменил чрезвычайное положение на южной границе и заявил о прекращении финансирования проекта своего предшественника Дональда Трампа по строительству стены с Мексикой. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на сайте Белого дома.

«Я установил, что объявление чрезвычайного положения на нашей южной границе было необоснованным», — заявил Байден.

Байден подтвердил уже озвученную им ранее позицию своей администрации, что «доллары американских налогоплательщиков» больше не будут направляться на строительство пограничной стены. Президент отметил, что ресурсы, которые предполагалось потратить на возведение границы, будут проанализированы.

Трамп говорил о строительстве стены с Мексикой, откуда в США прибывает большинство нелегальных иммигрантов, еще в ходе предыдущей предвыборной гонки, в результате которой он пришел к власти. Несмотря на то, что данную инициативу не поддержал конгресс, стена постепенно возводилась. 

13 января, комментируя намерения Байдена отменить проект, Трамп сказал, что во всех регионах, где была построена стена, незаконный переход границы и контрабанда наркотиков резко упали, писали «РИА Новости». В связи с этим бывший глава государства выразил уверенность, что новая администрация не будет трогать стену.

Ранее по теме: Джо Байден первым делом займется ликвидацией наследства Дональда Трампа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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