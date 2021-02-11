Байден закрыл проект по строительству стены между США и Мексикой

Трамп говорил о строительстве стены с Мексикой, откуда в США прибывает большинство нелегальных иммигрантов, еще в ходе предыдущей предвыборной гонки, в результате которой он пришел к власти. Несмотря на то, что данную инициативу не поддержал конгресс, стена постепенно возводилась.