Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева в Донбассе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности высказал мнение, что Германия и Франция стали, скорее, соучастниками преступлений Киева, происходящих в Донбассе, чем посредниками в урегулировании конфликта. Заседание состоялось в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений, передает ТАСС.
«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил дипломат. Он также напомнил, что в декабре 2020 г. представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН.
Кроме того, Небензя заявил, что власти Украины уже не скрывают нежелание выполнять свои обязательства по минским соглашениям. Он также обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли они потребовать от Украины выполнение договоренностей.
Первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, были подписаны в сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.
В декабре 2019 г. на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, подписали итоговое коммюнике, подтвердив приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».