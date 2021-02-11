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Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева в Донбассе

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности высказал мнение, что Германия и Франция стали, скорее, соучастниками преступлений Киева, происходящих в Донбассе, чем посредниками в урегулировании конфликта. Заседание состоялось в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений, передает ТАСС.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил дипломат. Он также напомнил, что в декабре 2020 г. представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН.

Кроме того, Небензя заявил, что власти Украины уже не скрывают нежелание выполнять свои обязательства по минским соглашениям. Он также обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли они потребовать от Украины выполнение договоренностей.

Первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, были подписаны в сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.

В декабре 2019 г. на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, подписали итоговое коммюнике, подтвердив приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных