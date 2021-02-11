Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева в Донбассе

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил дипломат. Он также напомнил, что в декабре 2020 г. представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН.