На Украине оценили возможность вернуть Донбасс военным путем

В ходе боевых действий на Донбассе может быть много жертв среди мирного населения. «Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — отметил Хомчак. Также будет много жертв среди военных, Россия сможет одержать победу количеством, так как у нее больше ресурсов. «Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», — пояснил Хомчак. Население, по его словам, не везде поддерживает украинских военных, поэтому им придется ждать «выстрелов в спину», а информация о передвижении войск будет передаваться противнику.