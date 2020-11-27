На Украине оценили возможность вернуть Донбасс военным путем
Вернуть Донбасс в состав Украины чисто военным путем не получится, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, сообщило издание «Новое время».
«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — сказал Хомчак. Он пояснил, что при таком решении проблемы Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.
В ходе боевых действий на Донбассе может быть много жертв среди мирного населения. «Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — отметил Хомчак. Также будет много жертв среди военных, Россия сможет одержать победу количеством, так как у нее больше ресурсов. «Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», — пояснил Хомчак. Население, по его словам, не везде поддерживает украинских военных, поэтому им придется ждать «выстрелов в спину», а информация о передвижении войск будет передаваться противнику.
В апреле 2014 г. после того, как местные жители взяли под свой контроль административные здания в Донбассе, на тот момент и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале в регионе военной операции. В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.