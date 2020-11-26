Песков ответил на призыв Богдана к Путину «сделать шаг назад»

«Рассуждения относительно "шагов назад", относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее — это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, «здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед», а необходимо, чтобы каждая сторона выполняла взятые на себя обязательства.



На вопрос о возможности продвижения в ситуации с Донбассом в случае смены администрации США, Песков ответил так: «Мы каждый раз говорим, что если американская сторона способна убедить Киев быть приверженным взятым обязательствам, это можно приветствовать. Но до сих пор, к сожалению, либо Вашингтон этого не хотел, либо не смог».