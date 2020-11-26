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Песков ответил на призыв Богдана к Путину «сделать шаг назад»

Ведомости

Рассуждения о необходимости «сделать шаг назад» в урегулировании в Донбассе не способствуют прогрессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана к президенту России Владимиру Путину сделать «шаг назад» и пересмотреть Минские соглашения.

«Рассуждения относительно "шагов назад", относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее — это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, «здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед», а необходимо, чтобы каждая сторона выполняла взятые на себя обязательства.

На вопрос о возможности продвижения в ситуации с Донбассом в случае смены администрации США, Песков ответил так: «Мы каждый раз говорим, что если американская сторона способна убедить Киев быть приверженным взятым обязательствам, это можно приветствовать. Но до сих пор, к сожалению, либо Вашингтон этого не хотел, либо не смог».

Ранее Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак обратился к Путину с просьбой сделать «шаг назад» в ситуации, связанной с минскими соглашениями и вопросом об особом статусе Донбасса. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос ведущей, предполагает ли этот «шаг назад» переподписание минских соглашений. Богдан также отметил, что главное требование минских соглашений со стороны России — внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса — невыполнимо. 

Первые минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

Ранее по теме: Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину с просьбой «сделать шаг назад»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных