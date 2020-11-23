Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину с просьбой «сделать шаг назад»

Богдан также отметил, что главное требование минских соглашений со стороны России — внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса — невыполнимо. Путин же настаивает на нем, опасаясь всплеска национализма. Однако на самом деле на Украине нет националистической повестки, подчеркнул Богдан. Поэтому, по его мнению, поправки в основной закон вносить необязательно.