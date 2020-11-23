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Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину с просьбой «сделать шаг назад»

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Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой сделать «шаг назад» в ситуации, связанной с минскими соглашениями и вопросом об особом статусе Донбасса. Свое заявление политик озвучил в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей, это будет поступок сильного. Это будет как раз победа», — сказал Богдан.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос ведущей, предполагает ли этот «шаг назад» переподписание минских соглашений. По словам Богдана, существует некий альтернативный «алгоритм действий» по ситуации с ДНР и ЛНР, о котором Путин осведомлен. Однако сообщить подробности этого алгоритма бывший глава офиса украинского лидера отказался, сославшись на конфиденциальность данной информации.

Богдан также отметил, что главное требование минских соглашений со стороны России — внесение изменений в конституцию Украины об особом статусе Донбасса — невыполнимо. Путин же настаивает на нем, опасаясь всплеска национализма. Однако на самом деле на Украине нет националистической повестки, подчеркнул Богдан. Поэтому, по его мнению, поправки в основной закон вносить необязательно.

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

Ранее по теме: Зеленский анонсировал новые законы после реинтеграции Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных